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В Татарстане назвали лауреатов премии имени Мусы Джалиля

Четыре деятеля культуры и искусства стали лауреатами Республиканской премии имени Мусы Джалиля в 2025 году.

Источник: Reuters

Соответствующее постановление в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

Лауреатами премии стали:

поэтесса Дания Галяутдинова — за вклад в развитие татарской литературы, создание книги «Бортеклэп жыелган гомер» и подборку стихов в сборнике «Кунелгэ илхам килэ»;

театральные деятели Булат Гатауллин и Айвар Гимаев — за вклад в развитие и популяризацию татарского театра для детей и молодежи;

музыкант Зульфат Фахразиев — за достижения в области музыкального искусства.

Республиканская премия имени Мусы Джалиля — награда, учрежденная в 1997 году президентом Республики Татарстан. Она присуждается Кабинетом министров Республики Татарстан за заслуги в области литературы, искусства, науки, образования, а также молодежного предпринимательства.