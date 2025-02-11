В Татарстане назвали лауреатов премии имени Мусы Джалиля

Республиканская премия имени Мусы Джалиля — награда, учрежденная в 1997 году президентом Республики Татарстан. Она присуждается Кабинетом министров Республики Татарстан за заслуги в области литературы, искусства, науки, образования, а также молодежного предпринимательства.