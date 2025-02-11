В Татарстане назвали лауреатов премии имени Мусы Джалиля

Соответствующее постановление в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.
Лауреатами премии стали:
поэтесса Дания Галяутдинова — за вклад в развитие татарской литературы, создание книги «Бортеклэп жыелган гомер» и подборку стихов в сборнике «Кунелгэ илхам килэ»;
театральные деятели Булат Гатауллин и Айвар Гимаев — за вклад в развитие и популяризацию татарского театра для детей и молодежи;
музыкант Зульфат Фахразиев — за достижения в области музыкального искусства.
Республиканская премия имени Мусы Джалиля — награда, учрежденная в 1997 году президентом Республики Татарстан. Она присуждается Кабинетом министров Республики Татарстан за заслуги в области литературы, искусства, науки, образования, а также молодежного предпринимательства.