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На капусту, водку и картофель в Башкирии выросли цены

В Башкирии с начала 2025 года подорожали капуста, водка и картофель.

Источник: Комсомольская правда

Аналитики Росстата поделились данными о том, какие продукты подорожали сильнее всего в Башкирии с начала 2025 года.

Белокочанная капуста стала дороже на 7,9%. Согласно данным на 3 февраля, в среднем килограмм овоща можно купить за 44,38 рубля.

Водка с января подорожала на 6,3%. Сейчас она обходится жителям республики в 804,58 рубля.

На картофель цены взлетели на 6,1%. Средняя цена за килограмм сейчас на уровне 49,89 рубля.

Кроме того, с начала 2024-го в Башкирии стали менее доступны яблоки (на 5,5%, 128,01 рубля), морковь (на 4,6%, 36,5 рубля), макароны (на 4,3%, 85,41 рубля) и репчатый лук (на 3,5%, 46,71 рубля).

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