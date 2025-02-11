На капусту, водку и картофель в Башкирии выросли цены

Кроме того, с начала 2024-го в Башкирии стали менее доступны яблоки (на 5,5%, 128,01 рубля), морковь (на 4,6%, 36,5 рубля), макароны (на 4,3%, 85,41 рубля) и репчатый лук (на 3,5%, 46,71 рубля).