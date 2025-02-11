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Гололедица и до −7°С ожидается в Беларуси во вторник

МИНСК, 11 фев — Sputnik. Гололедица сохранится на отдельных участках дорог Беларуси во вторник, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Сейчас в Ричмонде: -1° 0 м/с 80% 769 мм рт. ст. +3°
Источник: Sputnik.by

По прогнозам синоптиков, 11 февраля будет преобладать облачная погода, существенных осадков не ожидается. Местами возможен слабый туман, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер неустойчивый 2−7 метров в секунду. Дневная температура воздуха составит от −1 до −7°С.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что гололедица затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма населения.

Прогноз погоды по регионам

В Минске, Витебске и Могилеве во вторник будет в основном облачно и без существенных осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Столбик термометра в этих городах опустится до отметки −4..-6°C. Ветер неустойчивый, 2−7 метра в секунду.

В Бресте, Гомеле и Гродно прогнозируются схожие погодные условия, но будет не так холодно: в основном облачно с прояснениями, без существенных осадков, гололедица, −3.. −5°C, ветер восточный, 2−7 метра в секунду.