Гололедица и до −7°С ожидается в Беларуси во вторник

В Минске, Витебске и Могилеве во вторник будет в основном облачно и без существенных осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Столбик термометра в этих городах опустится до отметки −4..-6°C. Ветер неустойчивый, 2−7 метра в секунду.