Гололедица и до −7°С ожидается в Беларуси во вторник

По прогнозам синоптиков, 11 февраля будет преобладать облачная погода, существенных осадков не ожидается. Местами возможен слабый туман, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер неустойчивый 2−7 метров в секунду. Дневная температура воздуха составит от −1 до −7°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что гололедица затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма населения.
Прогноз погоды по регионам
В Минске, Витебске и Могилеве во вторник будет в основном облачно и без существенных осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Столбик термометра в этих городах опустится до отметки −4..-6°C. Ветер неустойчивый, 2−7 метра в секунду.
В Бресте, Гомеле и Гродно прогнозируются схожие погодные условия, но будет не так холодно: в основном облачно с прояснениями, без существенных осадков, гололедица, −3.. −5°C, ветер восточный, 2−7 метра в секунду.