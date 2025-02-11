Крымский участок трассы «Новороссия» расширят до 4-х полос

«Модернизируем трассу Р-280 “Новороссия” для комфортного проезда по Азовскому транспортному кольцу. В этом году планируем приступить к проектированию капитального ремонта на участке от МАПП “Джанкой” до н.п. Островское, где расширим трассу с двух до четырех полос», — говорится в сообщении.