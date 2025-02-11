Крымский участок трассы «Новороссия» расширят до 4-х полос

«Модернизируем трассу Р-280 “Новороссия” для комфортного проезда по Азовскому транспортному кольцу. В этом году планируем приступить к проектированию капитального ремонта на участке от МАПП “Джанкой” до н.п. Островское, где расширим трассу с двух до четырех полос», — говорится в сообщении.
До конца года также планируют привести в порядок около 70 км трассы на разных отрезках. Как отметили в Росавтодоре, трасса не ремонтировалась несколько лет, поэтому сейчас активно ведутся работы по ликвидации образовавшихся дефектов покрытия.
Трасса «Новороссия» идет от Ростова-на-Дону через Мариуполь, Мелитополь в Симферополь. В Крыму дорога соединяет Симферополь и Джанкой. Ее протяженность в границах региона — более 118 км, она стала федеральной летом 2024 года.
Поток автомобильного транспорта через пункт пропуска «Джанкой» на севере Крыма превысил трафик через Крымской мост, заявил ранее глава Крыма Сергей Аксенов.