Бывший директор пермского филиала «РТ Лайн» переехал в Ижевск

В прошлом году ООО «РТ Лайн» (обслуживало в Перми маршруты № 1, 4, 14, 32 и 67) не стало участвовать в конкурсах по распределению автобусных маршрутов в Перми, и после завершения срока контрактов в этом году покинет пермский рынок автобусных перевозок. С августа 2024 года ООО «РТ Лайн Пермь» находится в стадии ликвидации.