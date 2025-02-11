«Белтелеком» объявил об изменениях для абонентов с 1 марта 2025 года. Подробности сообщили в пресс-службе организации.
В сообщении говорится, что с 1 марта 2025 года «Белтелекомом» будет изменен порядок предоставления документов, которые подтверждают оказание авансовых услуг. Уточняется, что в действующие договоры/приложения об оказании услуг по предварительной оплате (то есть авансовый платеж) был внесен ряд изменений.
Так, вместо ранее направляемого на бумаге акта выполненных работ (оказанных услуг) абонентам будут предоставлять единолично составленный акт оказанных услуг. Кроме того, указанный документ направят на адрес электронной почты, который был указан в договоре/приложении об указании услуг с проставлением электронно-графической подписи (скан-образа).
Также сказано, что абонент, который внес оплату и воспользовался услугой после официального опубликования настоящей оферты, принимает все ее условия, соглашается с внесением изменений. В том случае, если абонент не согласен с условиями, то он может обратиться в службу продаж оператора. Если же абонент не получает ежемесячный акт оказанных услуг, то ему необходимо обратиться в службу продаж оператора по месту, где был заключен договор/приложение для уточнения адреса электронной почты.
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