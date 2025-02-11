«Белтелеком» объявил об изменениях для абонентов с 1 марта 2025 года

Также сказано, что абонент, который внес оплату и воспользовался услугой после официального опубликования настоящей оферты, принимает все ее условия, соглашается с внесением изменений. В том случае, если абонент не согласен с условиями, то он может обратиться в службу продаж оператора. Если же абонент не получает ежемесячный акт оказанных услуг, то ему необходимо обратиться в службу продаж оператора по месту, где был заключен договор/приложение для уточнения адреса электронной почты.