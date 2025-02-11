Мэр Омска Шелест: «Литературный конкурс имени Ф. М. Достоевского стартовал»

В конкурсе смогут участвовать поэты и писатели не старше 35 лет. Еще одно обязательное условие — наличие постоянной регистрации в Омске или на территории Омской области. Конкурсные произведения должны быть опубликованы в печатных изданиях, на рассмотрение принимаются сочинения разных жанров в прозе и стихах, авторские книги, сборники, циклы из десяти и более стихотворений.