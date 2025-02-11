Мэр Омска Шелест: «Литературный конкурс имени Ф. М. Достоевского стартовал»

В Омске открыт конкурс на соискание молодежной литературной премии имени Ф. М. Достоевского. О начале прима заявок от молодых авторов сообщил в своем телеграм-канале мэр города Сергей Шелест.
В конкурсе смогут участвовать поэты и писатели не старше 35 лет. Еще одно обязательное условие — наличие постоянной регистрации в Омске или на территории Омской области. Конкурсные произведения должны быть опубликованы в печатных изданиях, на рассмотрение принимаются сочинения разных жанров в прозе и стихах, авторские книги, сборники, циклы из десяти и более стихотворений.
«Определять победителей будет авторитетное, профессиональное жюри, бессменным председателем которого является Николай Аркадьевич Томилов — член Совета Омского регионального отделения Российского фонда культуры, профессор, доктор исторических наук, заслуженный работник высшей школы РФ», — рассказал Сергей Шелест.
Отметим, литературный молодежный конкурс является традиционным, в этом году авторы лучших прозаических и поэтических творений получат премию в размере 50 000 рублей.
Прием заявок на конкурс уже начался, произведения должны быть представлены на рассмотрение жюри в семи экземплярах. Молодых авторов ждут с ними по адресу: улица Ч. Валиханова, 3, четвертый этаж, кабинеты 411 и 404. Уточнить информацию можно по телефонам 8 (3812) 53−23−38, 53−02−28. Крайний срок подачи заявок — не позднее 30 сентября.