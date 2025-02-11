Авиаперевозки красной икры будут контролировать в Хабаровском крае

Контроль над авиаперевозкой нелегально добытой красной икры введут в Хабаровском крае. Правительство России поддержало инициативу о продлении контроля в Камчатском крае и распространении его на Чукотку и Хабаровский край. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.