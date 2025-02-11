Авиаперевозки красной икры будут контролировать в Хабаровском крае

Контроль над авиаперевозкой нелегально добытой красной икры введут в Хабаровском крае. Правительство России поддержало инициативу о продлении контроля в Камчатском крае и распространении его на Чукотку и Хабаровский край. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Законодательная инициатива поможет снизить распространение браконьерства. Именно самолетами для перевозки нелегального деликатеса часто пользовались продавцы.
«На заседании комиссии по законопроектной деятельности Правительством РФ поддержан соответствующий проект федерального закона. Совет Федерации будет сопровождать инициативу и оказывать поддержку по реализации закона в регионах», — рассказали в правительстве Хабаровского края.
Раньше губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и глава Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов обращались к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и говорили о необходимости разработки законопроекта.