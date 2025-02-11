В Приморье увеличили компенсацию за путёвки в детские лагеря

С лета 2025 года размер компенсации за путёвки в детские оздоровительные лагеря в Приморье вырастет. Теперь родители смогут вернуть до 10 000 рублей, а семьи с низкими доходами — до 20 000 рублей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Федерацию профсоюзов Приморского края (ФППК).
Решение о повышении выплат было принято по инициативе ФППК. Вопрос неоднократно обсуждался на заседаниях краевой трёхсторонней комиссии и в ходе встреч профсоюзных активистов с губернатором региона Олегом Кожемяко. По итогам одной из таких встреч глава региона поручил пересмотреть суммы компенсаций, и теперь этот шаг официально закреплён в бюджете на 2025 год.
«Возможность обеспечить ребенку отдых и оздоровление — важная мера поддержки для всех работников Приморского края. Благодаря повышению размера компенсации части расходов на путевки в ДОЛ удастся немного снизить нагрузку на семейный бюджет жителей Приморья», — отметил председатель ФППК Дмитрий Кравченко.
Финансирование программы предусмотрено в бюджете Приморского края на 2025 год, который обсуждался с участием представителей профсоюзов.
Отметим, ранее компенсация составляла 16 400 рублей для семей с низкими доходами и 8 000 рублей для всех остальных.