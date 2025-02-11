В Приморье увеличили компенсацию за путёвки в детские лагеря

Решение о повышении выплат было принято по инициативе ФППК. Вопрос неоднократно обсуждался на заседаниях краевой трёхсторонней комиссии и в ходе встреч профсоюзных активистов с губернатором региона Олегом Кожемяко. По итогам одной из таких встреч глава региона поручил пересмотреть суммы компенсаций, и теперь этот шаг официально закреплён в бюджете на 2025 год.