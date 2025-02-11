Чиновники озвучили количество нового общественного транспорта в Новосибирске

В целом за 2024 год мы совершили обновление троллейбусного парка, всего было обновлено 258 машин, но тем не менее работа в текущем году продолжится. Также шла работа по модернизации трамваев — обновлено 20 единиц. Всего 72 новых трамвая. 205 автобусов обновили с 2021 по 2023 год, 5 автобусов в прошлом году, всего 210. По метрополитенам совместно с правительством был заключен контракт на приобретение пяти пятивагонных составов, первый из которых у нас уже поступит в конце 2025 года.
Заммэра пояснил, что продолжается модернизация транспорта в отдаленные районы города. Маршруты троллейбусов бесконтактным движением продлены до микрорайонов Снегири, Родники и Стрижи. Теперь будет упор на Пашино, уточнил чиновник.
Кроме того, он заявил, что переход на муниципальные контракты отдельных автобусов сегодня считается наиболее эффективным решением для улучшения вопросов с расписанием общественного транспорта. В связи с этим маршруты 56 и 16 в ближайшее время перейдут на муниципальные контракты.
Напомним, у водителей в Новосибирске есть лайзейка, чтобы нарушать правила дорожного движения.