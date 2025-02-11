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Чиновники озвучили количество нового общественного транспорта в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 11 февраля, ФедералПресс. В Новосибирске продолжается работа по улучшению транспортного обслуживания для населения. Идет модернизация и закупка нового транспорта, обновление действующих маршрутов. Об этом рассказал на оперативном совещании заммэра Иосиф Кодалаев.

Источник: РИА "ФедералПресс"

В целом за 2024 год мы совершили обновление троллейбусного парка, всего было обновлено 258 машин, но тем не менее работа в текущем году продолжится. Также шла работа по модернизации трамваев — обновлено 20 единиц. Всего 72 новых трамвая. 205 автобусов обновили с 2021 по 2023 год, 5 автобусов в прошлом году, всего 210. По метрополитенам совместно с правительством был заключен контракт на приобретение пяти пятивагонных составов, первый из которых у нас уже поступит в конце 2025 года.

сообщил Кодалаев

Заммэра пояснил, что продолжается модернизация транспорта в отдаленные районы города. Маршруты троллейбусов бесконтактным движением продлены до микрорайонов Снегири, Родники и Стрижи. Теперь будет упор на Пашино, уточнил чиновник.

Кроме того, он заявил, что переход на муниципальные контракты отдельных автобусов сегодня считается наиболее эффективным решением для улучшения вопросов с расписанием общественного транспорта. В связи с этим маршруты 56 и 16 в ближайшее время перейдут на муниципальные контракты.

Напомним, у водителей в Новосибирске есть лайзейка, чтобы нарушать правила дорожного движения.