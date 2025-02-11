Чиновники озвучили количество нового общественного транспорта в Новосибирске

В целом за 2024 год мы совершили обновление троллейбусного парка, всего было обновлено 258 машин, но тем не менее работа в текущем году продолжится. Также шла работа по модернизации трамваев — обновлено 20 единиц. Всего 72 новых трамвая. 205 автобусов обновили с 2021 по 2023 год, 5 автобусов в прошлом году, всего 210. По метрополитенам совместно с правительством был заключен контракт на приобретение пяти пятивагонных составов, первый из которых у нас уже поступит в конце 2025 года.