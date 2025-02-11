Над Ростовской областью сбили 13 беспилотников

Ночью 11 февраля дежурными средствами ПВО в Ростовской области были перехвачены и уничтожены 13 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.
Всего же за прошедшую ночь была отражена атака 40 беспилотных летательных аппаратов. Так, над Саратовской областью сбили 18 БПЛА, шесть дронов уничтожили над Брянской областью, два — над Волгоградской, один дрон уничтожили над Белгородской областью и 13 — в Ростовской.
Раннее врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил о сбитых БПЛА в Шолоховском и Чертковском районах Ростовской области в ночь на 11 февраля.