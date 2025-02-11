Над Ростовской областью сбили 13 беспилотников

Всего же за прошедшую ночь была отражена атака 40 беспилотных летательных аппаратов. Так, над Саратовской областью сбили 18 БПЛА, шесть дронов уничтожили над Брянской областью, два — над Волгоградской, один дрон уничтожили над Белгородской областью и 13 — в Ростовской.