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Над Ростовской областью сбили 13 беспилотников

В небе над Ростовской областью в ночь на вторник отразили атаку БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 11 февраля дежурными средствами ПВО в Ростовской области были перехвачены и уничтожены 13 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

Всего же за прошедшую ночь была отражена атака 40 беспилотных летательных аппаратов. Так, над Саратовской областью сбили 18 БПЛА, шесть дронов уничтожили над Брянской областью, два — над Волгоградской, один дрон уничтожили над Белгородской областью и 13 — в Ростовской.

Раннее врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил о сбитых БПЛА в Шолоховском и Чертковском районах Ростовской области в ночь на 11 февраля.