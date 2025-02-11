«Ребенок родился вне брака, мужчина умер». В Беларуси судмедэксперты установили отцовство ребенка по ДНК родного дяди

В сообщении сказано, что жительница Могилева родила сына вне брака от мужчины, с которым на протяжении нескольких лет поддерживала близкие отношения. На тот момент пара не устанавливала факт отцовства в законном порядке, хотя мужчина относился к ребенку как к родному, проявляя родительскую заботу. Через восемь лет мужчина умер. В связи с этим женщина решила оформить пенсию по случаю потери кормильца, но для этого нужно было подтверждение отцовства умершего к ее ребенку.