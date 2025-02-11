«Ребенок родился вне брака, мужчина умер». В Беларуси судмедэксперты установили отцовство ребенка по ДНК родного дяди

В Беларуси судмедэксперты установили отцовство ребенка по ДНК родного дяди. Подробности сообщили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
В сообщении сказано, что жительница Могилева родила сына вне брака от мужчины, с которым на протяжении нескольких лет поддерживала близкие отношения. На тот момент пара не устанавливала факт отцовства в законном порядке, хотя мужчина относился к ребенку как к родному, проявляя родительскую заботу. Через восемь лет мужчина умер. В связи с этим женщина решила оформить пенсию по случаю потери кормильца, но для этого нужно было подтверждение отцовства умершего к ее ребенку.
Жительница Могилева обратилась в суд, который принял решение назначит судебную медицинскую генетическую экспертизу. По причине того, что мужчина умер, но был его родной брат, а ребенок — мальчик, суд решил провести экспертизы по биологическим образцам родного брата умершего: Y-хромосомная ДНК передается по мужской линии, то есть от отца к сыну.
В ведомстве отметили, что экспертами были исследованы генетические характеристики ребенка и его предполагаемого дяди. Специалисты пришли к выводу, что с вероятностью 99,98% они могут являться биологическими родственниками по мужской линии: дядей и племянником.
«Результаты экспертизы подтвердили, что сын могилевчанки является родным ребенком умершего, что дает ей право на оформление пенсии по случаю потери кормильца», — уточнили в ГКСЭ.
Тем временем в Гродно пожилая женщина сделала ДНК-экспертизу, чтобы установить родство с дочерью: «В свидетельстве о рождении дочери была допущена ошибка».
А еще жительница Гродно родила 14-го ребенка: «Девочку назвали Авигея, что означает “радость отца”.
Кстати, Минтруда сказало, кому снизили пенсионный возраст на пять лет в Беларуси.