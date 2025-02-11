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В Самаре холодную воду отключат по 12 адресам из-за работ на сетях ХВС

В Самаре ресурсники рассказали, где планируют отключить воду 11 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 11 февраля, в Самаре ресурсники планируют провести работы на сетях холодного водоснабжения по 12 адресам. Опубликован полный список. Об этом сообщили в «РКС-Самара».

«По этим адресам и в близлежащих домах возможны кратковременные отключения воды. В течение дня адреса могут меняться», — рассказали в пресс-службе.

Холодного водоснабжения не будет на улицах Ново-Садовой, 215Б, Тульской, 26, Ленинской, 78, Водников, 17, Чернореченской, 16а, Демократической, 24, Юрия Павлова, 4а, Нежинской, 110, Авроры, 191.

Также без воды останутся жители на Московском шоссе, 55, Зубчаниновском шоссе, 130а, Мехзаводе в 15 квартале, 2.

ЖКХ