В Самаре холодную воду отключат по 12 адресам из-за работ на сетях ХВС

Во вторник, 11 февраля, в Самаре ресурсники планируют провести работы на сетях холодного водоснабжения по 12 адресам. Опубликован полный список. Об этом сообщили в «РКС-Самара».
«По этим адресам и в близлежащих домах возможны кратковременные отключения воды. В течение дня адреса могут меняться», — рассказали в пресс-службе.
Холодного водоснабжения не будет на улицах Ново-Садовой, 215Б, Тульской, 26, Ленинской, 78, Водников, 17, Чернореченской, 16а, Демократической, 24, Юрия Павлова, 4а, Нежинской, 110, Авроры, 191.
Также без воды останутся жители на Московском шоссе, 55, Зубчаниновском шоссе, 130а, Мехзаводе в 15 квартале, 2.