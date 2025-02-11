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Снег и тепло придут в Приморье в среду, 12 февраля, утверждают синоптики

Южный ветер сменится на северо-западный и усилится к вечеру.

Сейчас в Ричмонде: -1° 0 м/с 80% 769 мм рт. ст. +3°
Источник: Аргументы и факты

В среду, 12 февраля, в Приморье выпадет снег разной интенсивности, сообщил сайт Примгидромета.

В прошедшие сутки в регионе сохранялась сухая погода благодаря гребню антициклона, ядро которого находилось над Корейским полуостровом. Сегодня, 11 февраля, Приморье остаётся под его влиянием, хотя ядро антициклона уже сместилось на Японское море. Во второй половине дня со стороны Китая начал приближаться циклон с фронтальными разделами. Его облачность постепенно накроет территорию всего региона, но во вторник осадков ещё не ожидается. С приходом циклона температура воздуха повысится: днём от −4 до +2 °С.

В ночь на среду, 12 февраля, циклон сместится на Хабаровский край, а его фронтальные разделы пройдут над Приморьем, вызывая снег разной интенсивности. Ночь станет теплее, чем предыдущая: температура составит от −12 до −19 °С, на северо-востоке −20…-27 °С, а в южных и западных районах и на восточном побережье −4…-11 °С. Днём во многих районах края температура поднимется выше 0, в центральных районах останется чуть ниже нуля.

Во Владивостоке 12 февраля ожидается увеличение облачности, возможен небольшой снег. Температура днём приблизится к нулю. Южный ветер в середине дня сменится на северо-западный и усилится к вечеру.