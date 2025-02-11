Снег и тепло придут в Приморье в среду, 12 февраля, утверждают синоптики

В прошедшие сутки в регионе сохранялась сухая погода благодаря гребню антициклона, ядро которого находилось над Корейским полуостровом. Сегодня, 11 февраля, Приморье остаётся под его влиянием, хотя ядро антициклона уже сместилось на Японское море. Во второй половине дня со стороны Китая начал приближаться циклон с фронтальными разделами. Его облачность постепенно накроет территорию всего региона, но во вторник осадков ещё не ожидается. С приходом циклона температура воздуха повысится: днём от −4 до +2 °С.