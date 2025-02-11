Найдено село в Казахстане, которое полностью отказалось от алкоголя

Речь о селе Мадениет, расположенном в Сарыагашском районе. В нем проживает около 1500 человек.
За два года в селе не было совершено ни одного преступления.
Также полицейский проводит разъяснительную работу по профилактике правонарушений.
Недавно село было включено в проект «Село без алкоголя», и инициативу поддержали местные жители, старейшины и активисты.
Начальник управления местной полицейской службы (МПС) ДП Туркестанской области Ермек Усербаев подчеркнул, что отказ от алкоголя способствует укреплению традиционных ценностей и формированию здорового образа жизни.
Этот шаг жителей района демонстрирует их стремление к безопасному обществу, что укрепляет семейные ценности, улучшает качество жизни и повышает доверие к работе полиции.
В Туркестанской области жители 27 сел приняли решение отказаться от продажи алкоголя, что положительно сказалось на правопорядке и безопасности. В населенных пунктах, где не продают спиртное, за последние годы не было зарегистрировано ни одного преступления.