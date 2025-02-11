Мошенники вернут пенсионеру из Ангарска похищенные 1,2 миллиона

Пенсионеру из Ангарска вернут крупную сумму, ранее украденную мошенниками. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре Иркутской области, в апреле 2024 неизвестные позвонили мужчине и заявили, что все деньги с его счета могут похитить преступники.
Тогда сибиряк через банкомат снял все накопления на сумму более 1,2 миллиона рублей и, разделив их на три суммы, перевел на «безопасный счет».
— Установлено, что вся сумма отправилась на карту жителя Новосибирской области. Он без каких-либо оснований забрал деньги пострадавшего, вернуть их обратно законному владельцу не пытался, — отметили в ведомстве.
Тогда прокуратура направила исковое заявление о взыскании всей суммы. Суд Новосибирска требование удовлетворил, а значит, что пенсионер получит более 1,2 миллиона рублей, а также процент в размере более 95 тысяч.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что слабослышащим людям предоставляют услуги по сурдопереводу в Иркутской области.