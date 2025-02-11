Россельхознадзор проверил в Челябинской области 21 магазин «Светофор», нарушения есть в 16

«Также продукция поступает в магазины за нелогичный период времени. К примеру, молоко ультрапастеризованное, отправленное из Сысертского района Свердловской области, было принято в магазине Магнитогорска через 1 час 28 минут. Расстояние между двумя городами более 500 км. Это говорит о том, что продукция не проходит положенный процесс приемки товара», — приводят пример в ведомстве.