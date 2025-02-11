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Россельхознадзор проверил в Челябинской области 21 магазин «Светофор», нарушения есть в 16

Россельхознадзор проверил в Челябинской области 21 магазин «Светофор» — нарушения есть в 16, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Надзорные мероприятия проходили с 24 января по 7 февраля без взаимодействия с контролируемым лицом — ООО «Торгсервис 74».

«На 11 февраля проконтролирован 21 магазин в Челябинске, Кыштыме, Каслях, Магнитогорске, селе Долгодеревенское. В 16 магазинах выявлены различные нарушения», — говорится в комментарии.

Так, в магазины торговой сети «Светофор» поступает продукция без маркировки (нет информации о производителе) и без электронных ветеринарных сопроводительных документов.

Кроме того, имеющиеся документы на продукцию гасятся несвоевременно, что приводит к приемке продукции с истекшим сроком годности.

«Также продукция поступает в магазины за нелогичный период времени. К примеру, молоко ультрапастеризованное, отправленное из Сысертского района Свердловской области, было принято в магазине Магнитогорска через 1 час 28 минут. Расстояние между двумя городами более 500 км. Это говорит о том, что продукция не проходит положенный процесс приемки товара», — приводят пример в ведомстве.

В настоящее время Управление Россельхознадзора обратилось в прокуратуру Челябинской области с просьбой принять меры прокурорского реагирования «по пресечению незаконной деятельности предприятия, осуществляющего реализацию пищевой продукции неизвестного происхождения, и выразило желание принять участие и оказать содействие в организации и проведении совместных проверок».

экономика
торговля