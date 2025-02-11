«Рыба была спрятана за паллетами с “куриными лапами”. Перевозчик пытался незаконно провезти 20 тонн замороженной скумбрии через белорусско-российскую границу

Таможня нашла 20 тонн скумбрии на 300 000 рублей в фуре белорусского перевозчика. Подробности сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
Сообщается, что в момент проведения спецмероприятий неподалеку от белорусско-российской границы правоохранителями Витебской таможни был установлен факт незаконного перемещения 20 тонн замороженной скумбрии стоимостью примерно 300 000 рублей.
В ГТК уточнили, что в фуре белорусского перевозчика, которую остановили сотрудники таможни, рыба была спрятана за несколькими паллетами с «куриными лапками».
«Значился товар прикрытия, наряду с “желудками и печенью куриными”, и в товарно-транспортной накладной, представленной водителем», — говорится в сообщении.
Также сказано, что других документов у водителя не было. Вместе с тем дополнительная проверка показала отсутствие каких-либо договорных отношений между отправителем, получателем, перевозчиком товара. Уточняется, что последний далек от продуктовой сферы.
В ведомстве уточнили, что Витебская таможня начала административный процесс по статье 13.12 Кодекса об административных правонарушениях.
«Теперь перевозчик обязан будет выплатить штраф в размере до 150 тыс. рублей. Окончательное решение примет суд», — сообщили в ГТК.
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