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«Рыба была спрятана за паллетами с “куриными лапами”. Перевозчик пытался незаконно провезти 20 тонн замороженной скумбрии через белорусско-российскую границу

Таможня нашла 20 тонн скумбрии на 300 000 рублей в фуре белорусского перевозчика.

Источник: Комсомольская правда

Таможня нашла 20 тонн скумбрии на 300 000 рублей в фуре белорусского перевозчика. Подробности сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

Сообщается, что в момент проведения спецмероприятий неподалеку от белорусско-российской границы правоохранителями Витебской таможни был установлен факт незаконного перемещения 20 тонн замороженной скумбрии стоимостью примерно 300 000 рублей.

В ГТК уточнили, что в фуре белорусского перевозчика, которую остановили сотрудники таможни, рыба была спрятана за несколькими паллетами с «куриными лапками».

«Значился товар прикрытия, наряду с “желудками и печенью куриными”, и в товарно-транспортной накладной, представленной водителем», — говорится в сообщении.

Также сказано, что других документов у водителя не было. Вместе с тем дополнительная проверка показала отсутствие каких-либо договорных отношений между отправителем, получателем, перевозчиком товара. Уточняется, что последний далек от продуктовой сферы.

В ведомстве уточнили, что Витебская таможня начала административный процесс по статье 13.12 Кодекса об административных правонарушениях.

«Теперь перевозчик обязан будет выплатить штраф в размере до 150 тыс. рублей. Окончательное решение примет суд», — сообщили в ГТК.

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