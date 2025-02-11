Разработана первая полностью автоматизированная умная теплица

Датчики, расположенные на стенах инновационной теплицы, улавливают показатели климата внутри и перестраивают его подходящим образом. В смоделированной учеными системе четыре блока: передаточная функция температуры, влажности, управление поливом и освещенностью. Каждый блок связан с устройствами, отвечающими за создание нужных условий. Например, для функции контроля температуры исследователи проводили измерения климата в обычной теплице в течение дня, определили оптимальный показатель и внесли его в программу, как базовый. При превышении допустимого значения (30 градусов Цельсия) датчики передают сигнал и запускают вентилятор, а в случае снижения температуры (менее 10 градусов Цельсия) — инфракрасный обогреватель. Управление поливом позволяет орошать растения каждые шесть часов, а регулирование освещенности включает ультрафиолетовую лампу, если свет падает ниже 100 тыс. люкс.