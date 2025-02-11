Разработана первая полностью автоматизированная умная теплица

ПЕРМЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Первую полностью автоматизированную умную теплицу разработали ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). Она сама отслеживает уровень влажности, температуры и других показателей, позволяя выращивать растения круглогодично в любых климатических условиях, рассказали ТАСС в пресс-службе вуза.
«Ученые Пермского политеха создали компьютерную модель полностью автоматизированной умной теплицы, которая отслеживает уровень влажности, температуры и других показателей, влияющих на урожайность. Предлагается схема полностью оборудованной конструкции, чего ранее никто не делал», — рассказали в университете.
По словам ученых, умная теплица, как и умный дом, обладает системой автоматического управления, которая включает в себя специальные датчики, исполнительные механизмы и микроконтроллеры, на которые поступают сигналы с датчиков, анализируется информация и отправляются команды на исполняющий механизм. Как отметили в вузе, в отличие от уже существующих на рынке подобных технологий, пермская разработка — первая полностью интегрированная система, где все датчики «вшиты» в конструкцию и работают в связке друг с другом.
Принцип работы умной теплицы.
Датчики, расположенные на стенах инновационной теплицы, улавливают показатели климата внутри и перестраивают его подходящим образом. В смоделированной учеными системе четыре блока: передаточная функция температуры, влажности, управление поливом и освещенностью. Каждый блок связан с устройствами, отвечающими за создание нужных условий. Например, для функции контроля температуры исследователи проводили измерения климата в обычной теплице в течение дня, определили оптимальный показатель и внесли его в программу, как базовый. При превышении допустимого значения (30 градусов Цельсия) датчики передают сигнал и запускают вентилятор, а в случае снижения температуры (менее 10 градусов Цельсия) — инфракрасный обогреватель. Управление поливом позволяет орошать растения каждые шесть часов, а регулирование освещенности включает ультрафиолетовую лампу, если свет падает ниже 100 тыс. люкс.
«Предварительно можно сказать, что использование такой автоматической системы позволит повысить потенциал семян и увеличить урожайность в два-пять раз», — рассказала студентка кафедры «Автоматика и телемеханика» ПНИПУ Каролина Каплина.
По словам ученых, при больших габаритах теплицы установка датчиков на каждом участке посадки нецелесообразна и неэкономична. Поэтому для упрощения предлагается также внедрить в систему автоматическую самоходную тележку с роботом-манипулятором. Шасси тележки с оптимальным размером 16 на 24 будет обладать четырьмя всенаправленными колесами. Сам робот-манипулятор будет иметь два сустава по 11 см, а на конце — щуп в 10 см, который будет собирать показания почвы на влажность, температуру, плотность грунта, также в будущем рассматривается возможность измерять кислотность.
«Робот будет перемещаться по специальным QR-кодам. Тележка с манипулятором доезжает до точки, сканирует код, в котором запрограммирован алгоритм дальнейшей траектории, и едет к следующему месту. Там анализирует состояние растений по тому же принципу, что и датчики на стене. Такой подход упростит систему и снизит количество ресурсов, необходимых для ее обслуживания», — отметил доцент кафедры «Автоматика и телемеханика» ПНИПУ Олег Гончаровский.
Сейчас учеными разработана компьютерная модель умной теплицы в программной среде MatLab Simulink, для дальнейших исследований и получения более точных количественных данных создается прототип. Статья с результатами работы пермских ученых опубликована в материалах всероссийской научно-технической конференции «Автоматизированные системы управления и информационные технологии» за 2024 год. Исследование проведено в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».