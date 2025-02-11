Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске ушел из жизни известный сердечно-сосудистый хирург

Скончался основоположник рентгенохирургической службы Омской области Григорий Ситников.

Источник: Комсомольская правда

В Омске ушел из жизни известный омский врач Григорий Ситников, ему было 69 лет. Об утрате в своем сообществе «Вконтакте» сообщил представитель Омского государственного медицинского университета Николай Николаев.

Григорий Ситников преподавал в этом вузе, являлся ассистентом кафедры факультетской хирургии, урологии ОмГМУ и известным врачом-практиком.

Будучи сердечно-сосудистым хирургом, Григорий Иванович Ситников считался основоположником рентгенохирургической службы омского здравоохранения, заведовал отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Областной клинической больницы. За достижения в профессии награжден званием «заслуженный врач Российской Федерации».

Редакция выражает соболезнования родным, коллегам и пациентам Григория Ситникова.

О дате и времени прощания с известным омским врачом станет известно позднее.