В Омске ушел из жизни известный сердечно-сосудистый хирург

В Омске ушел из жизни известный омский врач Григорий Ситников, ему было 69 лет. Об утрате в своем сообществе «Вконтакте» сообщил представитель Омского государственного медицинского университета Николай Николаев.
Григорий Ситников преподавал в этом вузе, являлся ассистентом кафедры факультетской хирургии, урологии ОмГМУ и известным врачом-практиком.
Будучи сердечно-сосудистым хирургом, Григорий Иванович Ситников считался основоположником рентгенохирургической службы омского здравоохранения, заведовал отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Областной клинической больницы. За достижения в профессии награжден званием «заслуженный врач Российской Федерации».
Редакция выражает соболезнования родным, коллегам и пациентам Григория Ситникова.
О дате и времени прощания с известным омским врачом станет известно позднее.