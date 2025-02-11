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В Краснодаре возобновили движение трамваев по улице Московской

Временный автобусный маршрут номер 0 прекратил свою работу в Краснодаре.

В Краснодаре восстановили движение трамваев по улице Московской. Об этом ранним утром 11 января сообщил перевозчик.

Маршруты трамваев под номерами 5, 8, 15, 21 и 22 снова приступили к перевозке пассажиров по стандартному графику. В связи с этим прекратил работу временный автобусный маршрут номер 0.

Напомним, движение трамваев было приостановлено из-за образования нового провала возле путей. Как сообщалось ранее, диаметр ямы составил около четырех метров.

«Обвал грунта произошел на старом железобетонном коллекторе», — написал в своем телеграм-канале замглавы Краснодара, курирующий вопросы городского хозяйства, Максим Онищенко.

Движение по дороге из-за очередного провала перекрыли на несколько дней, а по улице Московской организовали реверс.