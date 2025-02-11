В Краснодаре возобновили движение трамваев по улице Московской

В Краснодаре восстановили движение трамваев по улице Московской. Об этом ранним утром 11 января сообщил перевозчик.
Маршруты трамваев под номерами 5, 8, 15, 21 и 22 снова приступили к перевозке пассажиров по стандартному графику. В связи с этим прекратил работу временный автобусный маршрут номер 0.
Напомним, движение трамваев было приостановлено из-за образования нового провала возле путей. Как сообщалось ранее, диаметр ямы составил около четырех метров.
«Обвал грунта произошел на старом железобетонном коллекторе», — написал в своем телеграм-канале замглавы Краснодара, курирующий вопросы городского хозяйства, Максим Онищенко.
Движение по дороге из-за очередного провала перекрыли на несколько дней, а по улице Московской организовали реверс.