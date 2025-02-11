В Краснодаре ограничат движение автомобилей на центральных улицах 12 февраля

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Ограничения будут действовать на улице Гимназической и Красной с 6 утра до обеда. Кроме того, движение транспорта будет запрещено на участке от Красноармейской до Рашпилевской.
В пресс-службе администрации местных жителей предупредили также об изменении схемы движения общественного транспорта. С 6 утра и до обеда автобусы № 67 и № 160А будут следовать через улицу Мира. При этом с 10 утра автобус № 2Е будет двигаться по ул. Октябрьской на участке от улицы Мира до Северной.
Департамент транспорта рекомендует водителям заранее планировать маршруты, учитывая дорожные изменения, и соблюдать правила дорожного движения.
Такие меры были приняты в связи с проведением в центре Краснодара реконструкции финального боя. Мероприятие приурочено ко Дню освобождения города.
Историческая реконструкция финального боя за Краснодар состоится при участии военно-патриотических клубов и казаков. Реконструкция, включая эпизод спасения пленных, будет воссоздана с использованием исторической техники (ГАЗ-67 и ГАЗ-АА) и завершится водружением Знамени Победы казаками — в соответствии с историческими событиями.