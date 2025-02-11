В Краснодаре ограничат движение автомобилей на центральных улицах 12 февраля

В пресс-службе администрации местных жителей предупредили также об изменении схемы движения общественного транспорта. С 6 утра и до обеда автобусы № 67 и № 160А будут следовать через улицу Мира. При этом с 10 утра автобус № 2Е будет двигаться по ул. Октябрьской на участке от улицы Мира до Северной.