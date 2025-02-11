Красная армия приступила к прорыву финской линии Маннергейма 85 лет назад

«Оборонительная линия, конечно, была, но ее образовывали только редкие долговременные пулеметные гнезда да два десятка выстроенных по моему предложению новых дотов, между которыми были проложены траншеи. Да, оборонительная линия существовала, но у нее отсутствовала глубина. Эту позицию народ и назвал “линией Маннергейма”. Ее прочность явилась результатом стойкости и мужества наших солдат, а никак не результатом крепости сооружений. Что касается потерь русских на восточном фронте [на севере, где линии не было], то здесь руководители пропагандистских органов, по всей видимости, не смогли изобрести никакого приемлемого объяснения», — писал в мемуарах генерал Карл Густав Маннергейм.