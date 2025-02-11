Юрий Слюсарь обсудил развитие промышленного комплекса Ростовской области с Денисом Мантуровым

Как говорится в сообщении, на протяжении 15 лет в донском регионе наблюдается устойчивый рост промышленного производства. На 1,6 триллиона рублей было отгружено продукции обрабатывающими отраслями по итогам прошлого года. И это на десять процентов больше, чем годом ранее.