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Юрий Слюсарь обсудил развитие промышленного комплекса Ростовской области с Денисом Мантуровым

Врио губернатора Ростовской области встретился с первым заместителем председателя Правительства РФ.

Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Юрий Слюсарь встретился в Москве с первым заместителем председателя Правительства РФ Денисом Мантуровым. На встрече они обсудили развитие промышленного комплекса Ростовской области. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

Как говорится в сообщении, на протяжении 15 лет в донском регионе наблюдается устойчивый рост промышленного производства. На 1,6 триллиона рублей было отгружено продукции обрабатывающими отраслями по итогам прошлого года. И это на десять процентов больше, чем годом ранее.

— Донской регион входит в пятерку лидеров по эффективности промышленной политики, является важнейшим центром авиастроения, ОПК и сельхозмашиностроения, — говорится в сообщении.