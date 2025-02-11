Юрий Слюсарь обсудил развитие промышленного комплекса Ростовской области с Денисом Мантуровым

Врио губернатора Юрий Слюсарь встретился в Москве с первым заместителем председателя Правительства РФ Денисом Мантуровым. На встрече они обсудили развитие промышленного комплекса Ростовской области. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
Как говорится в сообщении, на протяжении 15 лет в донском регионе наблюдается устойчивый рост промышленного производства. На 1,6 триллиона рублей было отгружено продукции обрабатывающими отраслями по итогам прошлого года. И это на десять процентов больше, чем годом ранее.
— Донской регион входит в пятерку лидеров по эффективности промышленной политики, является важнейшим центром авиастроения, ОПК и сельхозмашиностроения, — говорится в сообщении.