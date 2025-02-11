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Ширина пляжей Куршской косы за два дня увеличилась на восемь метров

Эксперты уверяют, что на естественное намывание пляжей повлияли как минимум два фактора.

Источник: пресс-служба нацпарка Куршская коса

Пляжи Куршской косы за два дня стали шире как минимум на восемь метров. Об этом со ссылкой на данные национального парка сообщает экспертный паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«По данным национального парка “Куршская коса”, ширина пляжей на морском побережье за последние двое суток увеличилась более чем на 8 метров! — сообщили администраторы сообщества. — Тот самый результат влияния сгонных восточных ветров и высокого атмосферного давления на облик морского побережья».

В свою очередь, пресс-служба национального парка отмечает, что песок морских пляжей в течение последних дней «цементируется» морозом, в то же время ветер забивает бухты Куршского залива шугой, которая начинает смерзаться «блинчиками».

В конце января сотрудники ГБУ «Балтберегозащита» зафиксировали также «естественное увеличение ширины песчаного пляжа» в Светлогорске. По их данным, разница в ширине пляжа на участке напротив волнолома составила 60 метров. Накопление песчаных наносов тогда произошло за неделю.