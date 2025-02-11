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На дороге Стерлитамак-Раевский пожилая женщина погибла из-за наезда корейской иномарки

В Башкирии Hyundai Solaris насмерть сбил 63-летнюю женщину.

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, 10 февраля, в Стерлитамакском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Об этом рассказала пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

Трагедия случилась на дороге Стерлитамак-Раевский. Согласно предварительным данным, 23-летняя девушка за рулем Hyundai Solaris сбила 63-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте и была одета в темную одежду без световозвращающих элементов. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте ЧП.

Сотрудники ГАИ начали по факту аварии проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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