На дороге Стерлитамак-Раевский пожилая женщина погибла из-за наезда корейской иномарки

Вчера вечером, 10 февраля, в Стерлитамакском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Об этом рассказала пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.
Трагедия случилась на дороге Стерлитамак-Раевский. Согласно предварительным данным, 23-летняя девушка за рулем Hyundai Solaris сбила 63-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте и была одета в темную одежду без световозвращающих элементов. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте ЧП.
Сотрудники ГАИ начали по факту аварии проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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