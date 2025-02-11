Разработан новый способ получения биоразлагаемого материала для имплантов

САМАРА, 11 февраля. /ТАСС/. Новый способ получения биоразлагаемых полиэфиров для производства имплантов разработали и запатентовали химики Самарского политеха (СамГТУ). Ученые использовали дополнительный компонент, который сделал материал менее кристалличным, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Научный коллектив кафедры “Технология органического и нефтехимического синтеза” Самарского политеха разработал новый способ получения биоразлагаемых полиэфиров — вид полимеров со сложноэфирной группой. На открытие получен патент», — говорится в сообщении.
Как рассказали в Минобрнауки, научный коллектив СамГТУ взял за основу известный двухстадийный способ получения сложных полиэфиров, но добавил в него дополнительный ингредиент с тремя функциональными группами. Им стала яблочная кислота, которая позволила улучшить физико-химические и механические свойства полиэфира.
«Яблочная кислота — двухосновная гидроксикарбоновая кислота. За счет функциональных групп позволят “перенастроить” полученный полиэфир, снизив степень кристалличности и повысив гидрофильность материала», — привели в Минобрнауки слова старшего преподавателя кафедры «Технология органического и нефтехимического синтеза» СамГТУ Натальи Ильичевой.
Она подчеркнула, что к полимерам медицинского назначения предъявляются строгие требования. Среди них высокая чистота и однородность материала, способность выдерживать стерилизующую обработку и отсутствие раздражающего, токсического воздействия на живые организмы. Разработка самарских ученых этим требованиям соответствует.