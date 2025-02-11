Разработан новый способ получения биоразлагаемого материала для имплантов

Как рассказали в Минобрнауки, научный коллектив СамГТУ взял за основу известный двухстадийный способ получения сложных полиэфиров, но добавил в него дополнительный ингредиент с тремя функциональными группами. Им стала яблочная кислота, которая позволила улучшить физико-химические и механические свойства полиэфира.