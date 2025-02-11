В Воронеже жителям более 500 домов вернули воду

Вечером 10 февраля на Левом берегу Воронежа устранили повреждение водовода. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, днем из-за коммунальной аварии на улице Волго-Донской без воды остались более 500 домов на 16 улицах (Саврасова, Цимлянской, Путилина, Ростовской, Просторной, Менделеева, Небольсина, Новороссийской, Волжской, Донецкой, Костромской, Волго-Донской, Азовской и переулков Прохладного, Новороссийского, Ростовского).