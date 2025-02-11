В Башкирии не хватает жизненно важных лекарств

В Башкирии усилились жалобы льготников на отсутствие жизненно важных лекарств. Люди обивают пороги аптек, но уходят ни с чем — и так продолжается месяцами. В Минздраве признают задержки поставок, но заявляют, что препараты пациенты все равно получат. Вопрос только когда. В коммерческих аптечных сетях большинство лекарств продается, но цены заоблачные, и по карману далеко не всем, особенно людям с инвалидностью. А по некоторым позициям доступны лишь аналоги. В ситуации разбирался UFA.AIF.RU.
Ждут месяцами
Инвалид третьей группы, у которой диагностировали болезнь Крона, Виктория Б. уже второй месяц не может получить препараты, положенные ей по льготной программе.
«Препарат специфический, селективно подавляющий аутоиммунные реакции. Ввод препарата был в июле, и я получила его три раза. Четвертый должен был быть 5 декабря, а за окном уже февраль. Прерывать лечение нельзя, уже прошло много времени и мне становится хуже. Я лишь хочу получать лекарство, быть здоровой и не знать, что такое мучение», — говорит женщина.
Оксана Ю. с января пытается добиться получения лекарства для ее супруга, инвалида третьей группы из села Юмагузино Кугарчинского района.
«Вместо обещанных Минздравом трех упаковок “Юперио” дали только одну. “Прадакса” лежит на отсрочке с сентября. Если ее нет, пусть пришлют хотя бы аналог. Но его нам не выписали, так что получите тот, который на отсрочке. Это замкнутый круг», — констатирует она.
Ксения Е. из Салавата страдает эпилепсией. Женщине выписали рецепт на три упаковки препарата, но в аптеке дали только одну.
«Сказали, больше нет, и якобы чтобы встать в очередь, надо снова идти за рецептом. А зачем, если он есть? Почему сразу не могли поставить», — сетует она.
Жительница Белорецка Алия Ф. в декабре смогла получить две упаковки вместо трех. При этом в январе снова выписали рецепт на три, вместо четырех.
«А декабрьская разве не должна дойти до нас? Почему в магнитогорских госаптеках полные полки лекарств, а Башкирия закрывает государственные аптеки?» — задается вопросом белоречанка.
Гульшат Н. из Аургазинского района рассказывает, что ее, муж инвалид третьей группы, не получает жизненно важное лекарство с сентября прошлого года.
«Препарат необходимо вводить каждые 28 дней», — говорит женщина.
«Задержки возможны»
По данным Минздрава республики, сегодня в регионе имеют право на льготное лекарственное обеспечение более 754 тыс. человек. Льготники делятся на две категории: те, кому препараты жизненно необходимы по показаниям здоровья, и получающие бесплатные препараты в рамках соцподдержки государства. Среди них есть категории, которые получают лекарства вне зависимости от наличия инвалидности. В этом году финансирование увеличили до 7 млрд рублей. В ведомстве отмечают, что стараются вовремя обеспечивать каждого нуждающегося в лекарствах по показаниям.
«К сожалению, бывают задержки закупа (согласно 44-ФЗ) в связи с различными причинами. Например, отсутствуют предложения от поставщиков, долгие заключения контрактов и другое. Это стараемся не допускать. Как приходят лекарственные препараты и медицинские изделия на склад “Башфармации”, их сразу перераспределяют по медицинским организациям, согласно потребности», — отмечают в ведомстве.
По словам заместителя министра здравоохранения Ольги Шайхутдиновой, существует такое понятие, как «отсроченный» рецепт.
«Для нашего региона оно не уникально. Во-первых, существуют закупочные процедуры в соответствии с действующим законодательством. Нельзя закупить препарат без формирования заявки, конкурса и соблюдения всех этапов конкурсной процедуры. Во-вторых, есть логистические цепочки. Даже если препарат есть на складе, то от момента подачи заявки до поступления в аптеку проходит не менее 10 дней», — прокомментировала она.
Замминистра добавила, что ускорить процесс получения можно, автоматизировав его. В ведомстве сейчас работают над этим. Также параллельно по всем каналам собирают обращения жителей и отрабатывают в индивидуальном порядке. Кроме того, по словам замминистра, если рецепт стоит на отсрочке, это не значит, что пациента не обеспечат препаратами.
«Мы перешли на ежеквартальную выписку, поэтому его могут выдать сразу на 90 дней», — добавила она.
Лекарство через президента
В декабре прошлого года жительница Нефтекамска Рашида Гайнутдинова смогла добиться для соседки получения инсулина через президента России Владимира Путина. Его ждали четыре месяца. Как только информация дошла до главы государства, домой к женщине уже через несколько часов пришел врач и, обследовав пациентку, передал инсулин.
После этого в Минздраве создали штаб по лекарственному обеспечению во главе с министром Айратом Рахматуллиным. В его состав включили заместителей руководителя ведомства, специалистов фармацевтического отдела, отдела лекарственного обеспечения министерства и директоров «Башфармации» и ГКУ «Техобеспечение».
Штаб координирует работу по формированию заявок на закупку лекарств и контролирует сроки проведения закупок и поставок медикаментов в аптеки. Также чиновник пообещал, что будут мониторить остатки препаратов в аптечных сетях и перераспределение между медорганизациями.
До полумиллиона за курс
Мы обзвонили несколько аптечных сетей в Уфе, чтобы выяснить стоимость препаратов, которые не могут получить жители республики, и их наличие.
К примеру, «Прадакса» 30 капсул стоят от 1800 рублей, 60 — от 3300, 180 — от 10600 рублей. У препарата есть аналоги. По словам фармацевтов, он практически идентичный по действию с «Ксарелто». Стоит не дешевле трех тысяч рублей. Препарат «Юперио» также можно свободно приобрести в сетях коммерческих аптек. Стоимость варьируется от 2400 за 28 таблеток до 4856 рублей за 50.
«Каждый препарат назначается индивидуально врачом. Самостоятельно употреблять без консультации с медиками не рекомендуем», — прокомментировали в уфимской аптеке.
Однако есть и такие препараты, лечение которыми обходится в полмиллиона рублей.
Уфимка Гузель Ш. сетует на то, что в аптеках города снова отсутствует лекарство «Форстео» для лечения остеопороза костей.
"У него особые условия температурного режима и очень проблематично доставить его самостоятельно в Уфу. Оно есть в наличии в Казани и Москве. Но по непонятным причинам снова нет в республике. Хотя очень многие жители нуждаются в нем.
Стоимость этого препарата варьируется от 21 до 25 тыс. рублей за одну штуку. Одного шприца-ручки хватает на 28 дней. Минимальный курс лечения составляет полтора-два года. В сумме за период лечения необходимо в среднем 560 тыс. рублей", — сетует женщина.
Уфимка говорит, что не у всех есть возможность купить такое дорогое лекарство на весь период лечения. Лекарство является гормональным, поэтому прерывание приема противопоказано.
В Минздраве женщине пояснили, что в сети аптек «Башфармация» этого препарата нет. Его нельзя заказать из-за отсутствия у поставщиков.
Редакция UFA.AIF.RU направила запрос с Росздравнадзор по региону, попросив сообщить, поступают ли жалобы на перебои с поставками лекарств от жителей республики и какие меры принимает надзорное ведомство. На момент публикации ответ не поступил. Как только мы получим его, то обязательно опубликуем на нашем сайте.