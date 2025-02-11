В Башкирии не хватает жизненно важных лекарств

В Башкирии усилились жалобы льготников на отсутствие жизненно важных лекарств. Люди обивают пороги аптек, но уходят ни с чем — и так продолжается месяцами. В Минздраве признают задержки поставок, но заявляют, что препараты пациенты все равно получат. Вопрос только когда. В коммерческих аптечных сетях большинство лекарств продается, но цены заоблачные, и по карману далеко не всем, особенно людям с инвалидностью. А по некоторым позициям доступны лишь аналоги. В ситуации разбирался UFA.AIF.RU.