«Поезд Памяти» проедет по 15 городам Беларуси и России в 2025 году. Подробности озвучил глава Совета Республики Наталья Кочанова, пишет БелТА.
По словам Кочановой, уникальный проект «Поезд Памяти» в 2025 году пройдет в период с 21 июня по 5 июля.
— Ребята посетят 15 городов Беларуси и России. Старт традиционно мы будем давать в Брестской крепости, — уточнила председатель Совета Республики.
Она добавила, что про указанный проект великолепные отзывы, заметив, что участники между собой дружат и общаются.
— Во время встречи в Уфе в рамках Форума регионов Беларуси и России они предложили проводить встречи всех, кто участвовал в предыдущих проектах, — подчеркнула Наталья Кочанова.
Говорится, что в 2025 году проект будет приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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