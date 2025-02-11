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«Поезд Памяти» проедет по 15 городам Беларуси и России в 2025 году

Участники проекта «Поезд Памяти» посетят 15 городов Беларуси и России в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

«Поезд Памяти» проедет по 15 городам Беларуси и России в 2025 году. Подробности озвучил глава Совета Республики Наталья Кочанова, пишет БелТА.

По словам Кочановой, уникальный проект «Поезд Памяти» в 2025 году пройдет в период с 21 июня по 5 июля.

— Ребята посетят 15 городов Беларуси и России. Старт традиционно мы будем давать в Брестской крепости, — уточнила председатель Совета Республики.

Она добавила, что про указанный проект великолепные отзывы, заметив, что участники между собой дружат и общаются.

— Во время встречи в Уфе в рамках Форума регионов Беларуси и России они предложили проводить встречи всех, кто участвовал в предыдущих проектах, — подчеркнула Наталья Кочанова.

Говорится, что в 2025 году проект будет приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Тем временем акция «Эстафета Победы» стартовала из Брестской крепости вдоль границ стран СНГ.

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