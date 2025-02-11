11-летнего уфимского мальчика, попавшего под колеса влетевшего в остановку авто, скоро выпишут из больницы

В Уфе мальчика, попавшего под колеса влетевшего в остановку авто, скоро выпишут из больницы. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения Башкирии.
Авария случилась на позапрошлой неделе на остановке общественного транспорта «Госцирк». 50-летний мужчина за рулем Lada Kalina не справился с управлением и столкнулся со стоящим на остановке пассажирским НефАЗом маршрута № 51. От удара легковушку отбросило на остановку и на 11-летнего мальчика.
Ребенка с травмами на скорой доставили в больницу. По факту инцидента началось расследование, которое прокуратура поставила на свой контроль.
— Состояние стабильное, лечится в отделении. В конце недели планируем выписать, — сообщает Минздрав Башкирии.
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