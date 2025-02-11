Рассказываем, где ограничили движение в Иркутске в связи с реконструкцией трубопроводов

В Иркутске продолжается реконструкция напорных трубопроводов. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, работы проходят по улицам Баррикад — Рабочего штаба, на территории ИВВАИУ, на Космической.
В связи с этим было принято решение ограничить (или запретить) движение транспорта в некоторых частях города. Так, с 10 февраля по 30 марта 2025 ограничение ввели по одной полосе в районе дома № 160 по улице Пискунова, а с 10 февраля по 30 апреля — около дома № 175Б на этой же улице.
С 15 февраля до 10 августа — от пересечения Рабочего штаба и Шевцова до Маратовского кольца с сохранением кругового движения. Полное ограничение движения по улице Пискунова от дома № 149Ж до 149Д вступить в силу с 1 марта, продлится до 16 июня.
— С 1 марта по 11 августа ограничили движение по одной полосе от Пискунова, 149 В до Ядринцева, 27/1.
— С 1 марта по 30 апреля перекрытие дублера Ширямова.
— С 15 апреля по 30 мая — по проезду Космический от пересечения с Култукской до Советской № 109/3.
— С 15 апреля по 22 августа — локальное ограничение по одной полосе по улице Ширямова.
— С 15 апреля по 22 августа — по улице Ширямова от дома № 40А до № 24.
— С 1 июня по 15 июля — по улице Култукской от пересечения с проездом Космическим до Ипподромной (без перекрытия кольцевого движения).
Помимо этого ограничение движения продлят до 15 августа от улицы Баррикад № ⅖ до Баррикад № 30. На пересечении улицы Ушаковской и Депутатской — до 15 февраля.
На Рабочего Штаба от дома № 96 до № 46 — до 12 мая. На Рабочего Штаба от дома № 101 до № 96а — до 30 мая. На Рабочего Штаба от дома № 46 до № 26 — до 31 мая. На этих участках специалисты восстанавливают дорожное покрытие.
Необходимо отметить, что вся реконструкция ведется согласно графику, чтобы облегчить ситуацию на дороге — участки закрывают поэтапно. После ремонта восстановят и асфальт — работы пройдут летом и осенью 2025.
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