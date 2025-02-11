Рассказываем, где ограничили движение в Иркутске в связи с реконструкцией трубопроводов

В связи с этим было принято решение ограничить (или запретить) движение транспорта в некоторых частях города. Так, с 10 февраля по 30 марта 2025 ограничение ввели по одной полосе в районе дома № 160 по улице Пискунова, а с 10 февраля по 30 апреля — около дома № 175Б на этой же улице.