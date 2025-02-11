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Рейс из Пулково в Казань задержали в связи с временным закрытием аэропорта

Вылет самолета авиакомпании Северный ветер из Петербурга в Казань задержали в связи с временным закрытием аэропорта в столице Татарстана. Об этом сообщает онлайн-табло Пулково утром 11 февраля.

Источник: Коммерсантъ

Рейс N4 247 должен был отправиться в третью столицу России в 08:30. Теперь вылет назначен на 11:00.

Отметим, что аэропорты Казани, Кирова, Ульяновска и Саратова не принимают и не отправляют лайнера с 07:15. По данным губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, над регионом ночью перехвали 18 беспилотников.

Есть повреждения на промышленном предприятии в Саратове, речь идет о нефтеперерабатывающем заводе. В местах возможного падения обломков работают оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 9 февраля в Пулково вводили ограничения из-за обнаруженного над Ленобластью беспилотника. Последний сбили над рекой Волхов.

UPD: ограничения в указанных аэропортах были сняты в 08:45.