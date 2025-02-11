Больше трех тонн говядины из Омской области не пропустили в Казахстан

Специалисты Россельхознадзора при проверке документов обнаружили расхождение между заявленным и фактическим объемом груза. Ветеринарный сертификат был выдан только на 3,3 тонны говядины в 48 местах. При досмотре оказалось, что продукцией занято 70 мест в грузовике. Это означает, что вес продукции однозначно превышает заявленный. С другими документами у перевозчика проблем не было.