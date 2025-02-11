Больше трех тонн говядины из Омской области не пропустили в Казахстан

Грузовик с говяжьими тушами не выпустили из Омской области в Казахстан из-за перевеса. Вес заявленного груза оказался меньше реального, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Омской области.
Перевозивший говяжьи туши грузовик остановили 10 февраля на пункте пропуска через госграницу «Исилькульский».
Специалисты Россельхознадзора при проверке документов обнаружили расхождение между заявленным и фактическим объемом груза. Ветеринарный сертификат был выдан только на 3,3 тонны говядины в 48 местах. При досмотре оказалось, что продукцией занято 70 мест в грузовике. Это означает, что вес продукции однозначно превышает заявленный. С другими документами у перевозчика проблем не было.
«Несоответствие количества мест с грузом стало основанием для запрета вывоза всей партии за пределы России», — отметили в ведомстве.
В отношении водителя составили административный протокол за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки продуктов животноводства. Размер штрафа — от 3 до 5 тысяч рублей.
Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омской области суд огласил приговор иностранцу за контрабанду стратегических ресурсов.