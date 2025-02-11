Минздрав сказал, что 7407 белорусов получили травмы из-за погодных условий. Подробности сказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.
«В Беларуси с 18 ноября по 9 февраля зарегистрировано 7 тыс. 407 гололедных и холодовых травм», — уточнили в ведомстве.
Сообщается, что в Брестской области выявлено 489 пострадавших, из которых гололедные травмы у 459 пациентов, а холодовые — у 30. Что касается Витебской области, то там с озвученными травмами зарегистрировано 2064 пациента: гололедная — у 2040 человек, а холодовая — у 24.
Вместе с тем в Гродненской области был зарегистрирован 351 пациент. Так, гололедные травмы обнаружены у 326 пострадавших, а холодовые — у 25. Кроме того, в Минской области с названными травмами выявлены 1069 человек: у 1032 пациентов — гололедная травма, а у 37 — холодовая.
Что касается Гомельской области, то там с травмами были выявлены 1149 пациентов. Сказано, что с гололедными зарегистрировано 1126 пациентов, а с холодовыми — 23. Также говорится, что в Могилевской области пострадали 1620 человек: у 1575 пациентов обнаружена гололедная травма, у 45 — холодовая.
В Минздраве заметили, что в Минске за озвученный период было зарегистрировано 665 пострадавших. Так, гололедную травму получили 657 пациентов, а холодовую — 8. Специалисты обращают внимание, что в зимний период количество обращений к медикам по причине травм увеличивается в два-три раза. Врача призывают белорусов быть осторожными из-за изменений погодных условий.
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