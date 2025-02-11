Минздрав сказал, что 7407 белорусов получили травмы из-за погодных условий

Вместе с тем в Гродненской области был зарегистрирован 351 пациент. Так, гололедные травмы обнаружены у 326 пострадавших, а холодовые — у 25. Кроме того, в Минской области с названными травмами выявлены 1069 человек: у 1032 пациентов — гололедная травма, а у 37 — холодовая.