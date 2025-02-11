Александр Скрябин поручил ускорить выплаты пострадавшим от атаки БПЛА

Так, уже завершен обход 113 поврежденных квартир. Были произведены замеры окон для последующего их остекления. И специалисты заказали весь необходимый материал. Также начался прием документов для оформления единовременной выплаты потерпевшим. К этому моменту от ростовчан уже поступило 24 заявления. Александр Скрябин поручил ускорить процесс с выплатами.