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Александр Скрябин поручил ускорить выплаты пострадавшим от атаки БПЛА

В Ростове завершили обход 113 поврежденных от атаки БПЛА квартир.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове прошло оперативное совещание, на котором и.о. главы городской администрации Александр Скрябин заслушал доклад главы Первомайского района о ликвидации последствий атаки БПЛА. Об этом Александр Скрябин сообщил в своем телеграм-канале.

Так, уже завершен обход 113 поврежденных квартир. Были произведены замеры окон для последующего их остекления. И специалисты заказали весь необходимый материал. Также начался прием документов для оформления единовременной выплаты потерпевшим. К этому моменту от ростовчан уже поступило 24 заявления. Александр Скрябин поручил ускорить процесс с выплатами.