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Принудительная экономия: В сотнях квартир в Кишиневе отключат электричество — публикуем адреса

Поставщик сообщает, что 11 февраля намечены перерывы в поставках электрической энергии.

Источник: Комсомольская правда

Некоторые жители Ботаники и Буюкан останутся сегодня без электричества.

О запланированных на 11 февраля работах сообщает поставщик услуги.

Ботаника:

Куза-Водэ, 36, 36/1, 36/4, 36/5, 38/1, 38/2, 40, 42, 44, 44A, Гренобле, 203, 205, 205/2, 205/14, 207, 209, Траян, 21/3 — с 08:50 до 16:40.

Мунчешть, 804, 804/2, Куза-Водэ, 38/1, 40 — с 09:30 до 17:30.

Ашхабад, 3, 8−24, 24A, 31−49, Четатя Албэ, 36, 25−41, Минск, 1−7, 2−4, 4A, 6B, Мунчешть, 87−89, Пандурилор, 12, Таллин, 12, 12/1 — с 09:00 до 17:00.

Буюканы:

Л. Деляну, 1 — c 11:00 до 17:00.

ЖКХ