Свердловчане стали реже заниматься сексом

«Есть физиологические явления и симптомы, которые не позволяют совершить половой акт. Женщины просто молчат и терпят, это приводит к плачевным последствиям. Важно отметить, что организм — физика и психика — едины, встроены и интегрированы в друг друга, психологическое напряжение переходит в тело. Многие люди просто не могут расслабиться и отпустить контроль», — отметила медик.