Свердловчане стали реже заниматься сексом. Об этом заявил психолог Антон Кузнецов на круглом столе ЕАН «Простой вопрос». И это общероссийская тенденция.
«Я эту тему открыл для себя, когда увидел соответствующие исследования. В нем говорилось, что люди стали реже заниматься сексом, реже беременеть», — отметил Кузнецов.
Тенденцию подтвердила врач-сексолог «УГМК-Здоровье» Ирина Савран. По ее словам, к медикам все чаще обращаются молодые люди 20−30 лет с жалобами на снижение уровня либидо и физиологическими нарушениями.
«Есть физиологические явления и симптомы, которые не позволяют совершить половой акт. Женщины просто молчат и терпят, это приводит к плачевным последствиям. Важно отметить, что организм — физика и психика — едины, встроены и интегрированы в друг друга, психологическое напряжение переходит в тело. Многие люди просто не могут расслабиться и отпустить контроль», — отметила медик.
Глава фонда «Социум» Александр Долганов отметил, что тема особенно проблемна среди молодежи. Молодые люди теряют интерес к сексу. Он связал это с технологическим развитием и обилием сексуального контента в интернете. «Зачем взаимодействовать с партнером, тратить ресурсы, если можно с помощью виртуального секса удовлетворить потребности», — отметил он.
Также, по его словам, влияет экологическая обстановка, пища и другие факторы.