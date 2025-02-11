Более 1,65 миллиона тонн вторсырья собрали в столице в 2024 году

В рамках программы раздельного сбора мусора в прошлом году в столице собрали более 1,65 миллиона тонн вторсырья, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
В городе уже пять лет действует программа раздельного сбора мусора Она востребована у москвичей и показала свою эффективность. Так, растет количество собранного вторсырья. Только в 2024 году было рассортировано и направлено на переработку свыше 1,65 миллиона тонн вторсырья, а до начала программы в 2019-м — всего 450 тысяч тонн.
Чтобы сделать процесс раздельного сбора мусора максимально удобным, была выбрана простая двухконтейнерная система.
«Во дворах и возле объектов социальной сферы установили брендированные контейнеры с синей и серой маркировкой, в первые можно выбрасывать макулатуру, стекло, пластик и металлы, во вторые — остальные отходы. Сбор и вывоз отходов осуществляют около одной тысячи мусоровозов с соответствующей цветовой индикацией», — рассказал Петр Бирюков.
Содержимое баков отвозят на сортировочные предприятия. Здесь с помощью автоматических сепараторов и под контролем специалистов вторсырье разделяют на десятки компонентов — различные типы пластика и макулатуры, стекло разных цветов, черные и цветные металлы. Затем все это направляют на переработку.
Программа раздельного сбора мусора будет продолжена, участие в ней по-прежнему остается добровольным.