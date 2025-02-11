Более 1,65 миллиона тонн вторсырья собрали в столице в 2024 году

В городе уже пять лет действует программа раздельного сбора мусора Она востребована у москвичей и показала свою эффективность. Так, растет количество собранного вторсырья. Только в 2024 году было рассортировано и направлено на переработку свыше 1,65 миллиона тонн вторсырья, а до начала программы в 2019-м — всего 450 тысяч тонн.