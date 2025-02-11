16-летнюю уфимку насмерть сбила машина на пешеходном переходе

Авария произошла на пересечении проспекта Октября и улицы имени Города Галле. Согласно предварительным данным, 23-летний житель Межгорья за рулем Lada Granta на перекрестке со светофором сбил 16-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. Школьницу доставили в медучреждение, где она, к сожалению, впоследствии скончалась от полученных травм.