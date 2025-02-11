16-летнюю уфимку насмерть сбила машина на пешеходном переходе

Вчера вечером, 10 февраля, в Уфе в ДТП погибла школьница. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов.
Авария произошла на пересечении проспекта Октября и улицы имени Города Галле. Согласно предварительным данным, 23-летний житель Межгорья за рулем Lada Granta на перекрестке со светофором сбил 16-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. Школьницу доставили в медучреждение, где она, к сожалению, впоследствии скончалась от полученных травм.
По факту трагедии началось разбирательство, обстоятельства произошедшего ЧП выясняются, назначены экспертизы.
Как утверждает Владимир Севастьянов, ДТП на пешеходных переходах с участием детей часто происходят из-за невнимательности несовершеннолетних и водителей.
— Напоминайте детям о правилах безопасности при переходе проезжей части. А тем, кто за рулем, необходимо максимально проявить бдительность при проезде пешеходных переходов и вблизи образовательных организаций. Соблюдайте скоростной режим, будьте готовы к внезапному появлению детей на проезжей части, — призвал глава ГАИ Башкирии.
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