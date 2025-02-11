Создан «бесконечно активный» катализатор

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) создали уникальный класс органических катализаторов, активность которых почти не снижается под воздействием других соединений реакции. Разработка обеспечит более экологичное и финансово выгодное производство, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Любая химическая система, будь то катализатор, раствор или газовая смесь состоит из множества компонентов. Чтобы катализатор ускорил реакцию, он должен взаимодействовать с определенным субстратом в смеси веществ. При связи с “нежелательными” компонентами его активность может снизиться или вовсе утратиться. Металлокомплексы образуют прочные координационные связи с компонентами реакции, включая те, что подавляют их работу. Наш катализатор формирует слабые взаимодействия со всеми участниками процесса, благодаря чему его активность почти не снижается под воздействием тех соединений, которые блокируют работу металлосодержащих аналогов», — привели в пресс-службе слова первого автора работы, ассистента кафедры органической химии СПбГУ Александры Сысоевой.
В пресс-службе уточнили, что традиционно в роли катализаторов — веществ, которые ускоряют химические реакции, используются металлокомплексные системы, содержащие платину, палладий или рутений. Они устойчивы к высоким температурам, имеют высокую каталитическую активность и устойчивы от коррозии. Однако сейчас большое внимание ученых привлекают органокатализаторы, которые представляют собой молекулы, состоящие только из атомов углерода, водорода, азота, кислорода и других неметаллических элементов.
Органокатализаторы способны ускорять химические реакции, обеспечивая уникальные свойства, недоступные для традиционных металлокомплексных систем. Среди их преимуществ экономическая выгода, экологическая безопасность, высокая селективность и возможность повторного использования. Кроме того, они находят широкое применение в самых разных отраслях — от фармацевтики до производства полимеров.
Как отметили в пресс-службе, ученые СПбГУ создали уникальный класс органокатализаторов, мимикрирующих под металлокомплексные системы. Их существенное преимущество заключается в способности активировать субстраты реакции в тех условиях, в которых металлокомплексные варианты не активны.