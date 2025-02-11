Создан «бесконечно активный» катализатор

«Любая химическая система, будь то катализатор, раствор или газовая смесь состоит из множества компонентов. Чтобы катализатор ускорил реакцию, он должен взаимодействовать с определенным субстратом в смеси веществ. При связи с “нежелательными” компонентами его активность может снизиться или вовсе утратиться. Металлокомплексы образуют прочные координационные связи с компонентами реакции, включая те, что подавляют их работу. Наш катализатор формирует слабые взаимодействия со всеми участниками процесса, благодаря чему его активность почти не снижается под воздействием тех соединений, которые блокируют работу металлосодержащих аналогов», — привели в пресс-службе слова первого автора работы, ассистента кафедры органической химии СПбГУ Александры Сысоевой.