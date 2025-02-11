В нижегородских вузах изменили правила поступления

В ННГУ имени Лобачевского отменили возможность поступления на «Биологию» с результатами ЕГЭ по географии, а на «Информатику и вычислительную технику» — по химии, выяснил NN.RU. Из списка предметов для «Психологии служебной деятельности» исключили иностранный язык, а для «Клинической психологии» он заменен на химию. Полностью изменились предметы по выбору для «Конфликтологии» — теперь это биология или математика. На «Филологии» абитуриенты смогут выбрать между иностранным языком, обществознанием и историей. Дополнительные предметы по выбору появились у поступающих на «Зарубежное регионоведение», «Международные отношения», «Политологию», «Историю», «Документоведение и архивоведение», «Экономику», «Торговое дело» и «Экономическую безопасность». Для «Рекреации и спортивно-оздоровительного туризма» обязательное обществознание заменили биологией. В «Лечебном деле» и «Стоматологии» оставлены только три обязательных экзамена — русский язык, биология и химия. Весь процесс поступления в 2025 году пройдет в онлайн-формате, а оригинал аттестата заменит заявление о согласии на зачисление.