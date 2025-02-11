В нижегородских вузах изменили правила поступления

В ННГУ имени Лобачевского отменили возможность поступления на «Биологию» с результатами ЕГЭ по географии, а на «Информатику и вычислительную технику» — по химии, выяснил NN.RU. Из списка предметов для «Психологии служебной деятельности» исключили иностранный язык, а для «Клинической психологии» он заменен на химию. Полностью изменились предметы по выбору для «Конфликтологии» — теперь это биология или математика. На «Филологии» абитуриенты смогут выбрать между иностранным языком, обществознанием и историей. Дополнительные предметы по выбору появились у поступающих на «Зарубежное регионоведение», «Международные отношения», «Политологию», «Историю», «Документоведение и архивоведение», «Экономику», «Торговое дело» и «Экономическую безопасность». Для «Рекреации и спортивно-оздоровительного туризма» обязательное обществознание заменили биологией. В «Лечебном деле» и «Стоматологии» оставлены только три обязательных экзамена — русский язык, биология и химия. Весь процесс поступления в 2025 году пройдет в онлайн-формате, а оригинал аттестата заменит заявление о согласии на зачисление.
В НГТУ имени Алексеева убрали иностранный язык из перечня экзаменов по выбору для всех технических и естественно-научных направлений. Теперь, помимо русского языка и математики, можно будет выбрать только физику, информатику или химию (в зависимости от специальности). На «Химической технологии» и «Биотехнологии» химия стала обязательным экзаменом. Кроме того, абитуриенты смогут получить до трех дополнительных баллов за участие в профориентационных мероприятиях и дополнительное образование. Зачисление на платные места пройдет 29 августа.
В НГАТУ вступительные испытания остались прежними, но увеличился список предметов по выбору. Также появились новые направления: «Сельскохозяйственная биотехнология», «Биоинженерия», «Клиническая ветеринария» и «Ветеринария мелких домашних животных». Приемная кампания продлится до 31 августа.
В НГЛУ имени Добролюбова изменилась приоритетность предметов на некоторых направлениях. Для «Туризма» теперь обязательным предметом стало обществознание, а история перешла в категорию предметов по выбору. В «Филологии» иностранный язык стал обязательным, а литература — предметом по выбору. Вуз также проведет отдельный конкурс для абитуриентов с профессиональным образованием, которые поступают на платное обучение с сокращенным числом экзаменов. Это коснется направлений «Менеджмент», «Реклама и связи с общественностью», «Туризм» и «Журналистика».
В НИУ ВШЭ сохранили три обязательных вступительных экзамена, но на некоторых программах третий предмет можно выбрать. Например, на «Компьютерных науках и технологиях» доступен выбор между информатикой и физикой, а для «Бизнес-информатики» — между информатикой и обществознанием. В «Цифровом маркетинге» третьим предметом может стать либо информатика, либо иностранный язык. В 2025 году добавлена новая программа — «Фундаментальная и прикладная математика». Расширен перечень олимпиад, конкурсов и хакатонов, результаты которых дают право на поступление без экзаменов или начисление максимального балла.
В ННГАСУ из списка вступительных экзаменов для технических направлений убрали английский язык. Открываются новые профили бакалавриата: «Управление инновациями», «Сервис недвижимости» и «Анимация и моушен-дизайн». Также увеличилось количество дополнительных баллов за индивидуальные достижения — до пяти баллов можно получить за участие в профориентационных мероприятиях и до четырех — за дополнительное образование. Прием на платные места завершится 28 августа.
В НГПУ имени Минина расширился выбор предметов ЕГЭ для поступления на «Географию», «Экономику», «Менеджмент» и «Педагогическое образование». Количество вступительных испытаний осталось прежним — три. Сроки приема документов и зачисления скорректированы. На бюджетные места теперь можно поступить без предоставления оригинала документа об образовании — достаточно поданного согласия.
Все эти изменения важны для будущих абитуриентов, поэтому при подготовке к поступлению стоит заранее изучить требования вузов и сроки подачи документов.