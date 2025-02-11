Ледовую переправу на остров Ольхон планируют открыть во второй половине февраля

Ледовую переправу на остров Ольхон планируют открыть уже во второй половине февраля. Как стало известно КП-Иркутск, сейчас специалисты подготавливают зимник — они должны убедиться, что движение полностью безопасно.
Напомним, переправа начинается от деревни Куркут и ведет напрямик на остров, в местность Иркутская Куба (прим. ред. — часть автомобильной дороги Баяндай — Еланцы — Хужир). Ее длина, кстати, составляет 11 километров — самая длинная ледовая дорога в Иркутской области.
А чем сейчас заняты дорожники? Они разравнивают и убирают торосы, устанавливают вехи, которые обозначают границы. Позже им предстоит поставить ограничительные знаки, информирующие автомобилистов о важности соблюдения дистанции, допустимой грузоподъемности, скорости движения и о других правилах пользования ледовой переправой. Уже известно, что на зимнике будет две полосы движения, расстояние между ними составляет 100 метров. Ширина каждой полосы — 20 метров.
Есть вероятность того, что ледовая дорога не откроется и в середине февраля. Все зависит от погоды и ледовой обстановки, сейчас специалисты проводят замеры льда. Зима 2025 года выдалась аномально теплой, именно поэтому и возникли определенные трудности с открытием дороги.
Напомним, что выезжать на байкальский лед крайне опасно! Толщина покрытия везде разная — от нескольких десятков сантиметров до пары метров. Машина вместе с пассажирами и водителем может уйти под лед из-за образования трещин.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что движение транспорта ограничили в Иркутске из-за реконструкции трубопроводов.