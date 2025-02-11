Ледовую переправу на остров Ольхон планируют открыть во второй половине февраля

А чем сейчас заняты дорожники? Они разравнивают и убирают торосы, устанавливают вехи, которые обозначают границы. Позже им предстоит поставить ограничительные знаки, информирующие автомобилистов о важности соблюдения дистанции, допустимой грузоподъемности, скорости движения и о других правилах пользования ледовой переправой. Уже известно, что на зимнике будет две полосы движения, расстояние между ними составляет 100 метров. Ширина каждой полосы — 20 метров.