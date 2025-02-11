Строящаяся школа на 1100 мест в Серебряном береге получит номер 155

Строящаяся школа на 1100 мест в микрорайоне Серебряный берег получит номер 155. Решение о создании нового образовательного учреждения в центре Омска было рассмотрено на заседании комитета Горсовета по муниципальной собственности, сообщил мэр Сергей Шелест в Telegram-канале.
По словам главы города, де-юре создание учреждения начато уже сейчас, потому что оформление всех необходимых документов для запуска образовательного процесса занимает много времени.
«Присвоить новой школе в микрорайоне Серебряный берег номер 155 — с таким предложением выходим сегодня к депутатам Омского городского Совета. Несмотря на то, что строительство еще идет, оформление необходимых документов также требует времени и прохождения ряда процедур», — отметил Сергей Шелест.
Если сроки завершения строительства, аккредитации и лицензирования не будут изменены, школа № 155 заработает с 1 сентября 2025 года.
Ранее «КП Омск» сообщала, что новый подрядчик — компания ООО «Русстрой» — планирует достроить школу в Серебряном береге до конца июля этого года.