Строящаяся школа на 1100 мест в Серебряном береге получит номер 155

«Присвоить новой школе в микрорайоне Серебряный берег номер 155 — с таким предложением выходим сегодня к депутатам Омского городского Совета. Несмотря на то, что строительство еще идет, оформление необходимых документов также требует времени и прохождения ряда процедур», — отметил Сергей Шелест.