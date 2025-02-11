Популярными именами казанских детей стали Марк, Рамир, Аиша и Маргарита

На прошлой неделе, с 3 по 9 февраля, в столице РТ на свет появились 434 малыша: 208 мальчиков и 226 девочек. Минимальный вес ребенка составил 1750 граммов, максимальный — 4790.
Чаще всего детей называли Раян, Лев, Амир, Марк, Рамир, Дамир, Илья, Матвей, Мирослава, Аиша, Таисия, Арина, Маргарита, Асель, София, Амина, Ева.
Редкими стали имена Батыр, Ренар, Газиз, Султан, Райан, Эльман, Герман, Нурислам, Алихан, Каир, Юлианна, Сара, Ильсия, Севиль, Ясиля, Хава, Владислава, Алиана, Эмма, Агата, Алена, Айсель.
За это же время в городе заключили брак 104 пары, сообщили в управлении ЗАГС.
Напомним, в 2024 году в Казани появились на свет 19 тыс. 594 ребенка, что на 1,5% больше показателей 2023-го. Столица Татарстана продолжает сохранять положительную динамику рождаемости.