В Новочеркасске проводится работа по суверенизации продукции и модернизации производства

Перед многими предприятиями в современных условиях стоит задача по обеспечению технологического суверенитета России. Так, Трансмашхолдинг за последние годы направил множество усилий на обеспечение суверенитета страны в сфере разработки и производства подвижного состава для подвижного рельсового транспорта. При этом предприятие пользуется широкой поддержкой профильных государственных органов.