В Новочеркасске проводится работа по суверенизации продукции и модернизации производства

Перед многими предприятиями в современных условиях стоит задача по обеспечению технологического суверенитета России. Так, Трансмашхолдинг за последние годы направил множество усилий на обеспечение суверенитета страны в сфере разработки и производства подвижного состава для подвижного рельсового транспорта. При этом предприятие пользуется широкой поддержкой профильных государственных органов.
Ожидается, что реализуемые проекты развития производственного комплекса холдинга позволят полностью локализовать выпуск современной железнодорожной техники в РФ.
На Новочеркасском электровозостроительном заводе (НЭВЗ, входит в состав АО «ТМХ») при поддержке Фонда развития промышленности России с 2022 года реализуется проект «Суверенизация», обеспечивающий выпуск существующих моделей электровозов с использованием отечественных компонентов. Договор займа составляет более 1 млрд рублей.
В число главных задач проекта по суверенизации входит организация производства комплектов электрооборудования, узлов и агрегатов для производства электропоездов ЭП2Д и электровозов ЭП2К, а также ремонта электровозов ЭП20 и 2ЭС5.
Второй проект, реализуемый при поддержке ФРП, — «Внедрение современной технологии окраски кузовов локомотивов, удовлетворяющей требованиям экологической безопасности и охраны труда, с расширением мощностей окрасочного производства». Полученный льготный заем составил 2 млрд рублей. Проект по модернизации окрасочного производства стартовал в 2024 году.
В текущем году запланированы реконструкция производственных площадей для нового малярного корпуса и оснащение его современным технологическим оборудованием. Ввести в эксплуатацию новый малярный корпус планируется до конца 2025 года.