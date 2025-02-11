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Воронежские врачи вытащили из живота шестилетнего ребенка 10 магнитов

В Воронеже хирурги спасли малолетнего пациента, проглотившего 10 магнитов.

Источник: ОДКБ №2

В Воронеже врачи спасли ребенка, проглотившего 10 магнитов.

Шестилетнего пациента привезли в областную детскую клиническую больницу № 2 с жалобами на боли в животе. Анализы крови и мочи оказались в пределах нормы, а вот УЗИ и последующий ренгтен показали наличие инородных тел в брюшной полости.

— Ребенок проглотил магниты в разное время, поэтому располагались они на разном уровне, и позже притянулись друг к другу через стенки тонкого кишечника, вызывая острую непроходимость. Действовать нужно было быстро. Мы провели операцию, в ходе которой извлекли 10 магнитов, — сообщил детский хирург ОДКБ № 2 Николай Гришин.

Сейчас юный пациент чувствует себя хорошо, ребенка уже перевели в общую палату.

медицина