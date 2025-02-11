Воронежские врачи вытащили из живота шестилетнего ребенка 10 магнитов

— Ребенок проглотил магниты в разное время, поэтому располагались они на разном уровне, и позже притянулись друг к другу через стенки тонкого кишечника, вызывая острую непроходимость. Действовать нужно было быстро. Мы провели операцию, в ходе которой извлекли 10 магнитов, — сообщил детский хирург ОДКБ № 2 Николай Гришин.