Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В новосибирских школах с 17 февраля начнутся каникулы для первых классов

Каникулы у них продлятся неделю.

Источник: Комсомольская правда

В школах Новосибирска первоклассники уже через неделю выйдут на каникулы. Дополнительные выходные дни предусмотрены с 17 по 24 февраля, однако решение о точной дате начала выходных каждая школа принимает самостоятельно.

По предложенному графику Минпросвещения, следующие общие каникулы начнутся весной с 24 по 31 марта. Окончание учебного года для тех, кто учится шесть дней в неделю, запланировано на 24 мая, а ученики на пятидневке закончат год на день раньше.

Напомним, ранее мы рассказывали, когда начнутся и сколько продлятся школьные каникулы на протяжении всего учебного года.

образование