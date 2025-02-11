В новосибирских школах с 17 февраля начнутся каникулы для первых классов

В школах Новосибирска первоклассники уже через неделю выйдут на каникулы. Дополнительные выходные дни предусмотрены с 17 по 24 февраля, однако решение о точной дате начала выходных каждая школа принимает самостоятельно.
По предложенному графику Минпросвещения, следующие общие каникулы начнутся весной с 24 по 31 марта. Окончание учебного года для тех, кто учится шесть дней в неделю, запланировано на 24 мая, а ученики на пятидневке закончат год на день раньше.
Напомним, ранее мы рассказывали, когда начнутся и сколько продлятся школьные каникулы на протяжении всего учебного года.