Минсктранс предупредил о задержках общественного транспорта

Отмечается, что 11 февраля наблюдаются пробки на улицах Свердлова, Маяковского, Аранской, Могилевской, Московской, Толстого и Немига белорусской столицы.
Движение общественного транспорта осуществляется с нарушением графика до 20 минут.
По данным Минсктранса, из-за технического обслуживания вероятны сбои в работе электронных информационных табло, а также сервиса «Виртуальное табло» сайта предприятия.
В компании принесли пассажирам извинения за возможные доставленные неудобства.
Напомним, в субботу, 8 февраля, в центре Минска начался капитальный ремонт путепровода с проспекта Независимости на улицу Московскую. Было закрыто движение всех видов транспорта по нему. Кроме того, ограничено движение на участке проспекта Независимости от улицы Свердлова до улицы Бобруйской в обоих направлениях, а также на участке улицы Бобруйской — от площади Мясникова до улицы Ленинградской тоже в обоих направлениях.
Объехать перекрытый участок можно по проспектам Машерова и Независимости, улицам Ульяновская, Свердлова, Маяковского, Аэродромной, проспектам Жукова и Дзержинского, улицам Кальварийской и Домашевской.