Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минсктранс предупредил о задержках общественного транспорта

МИНСК, 11 фев — Sputnik. Общественный транспорт в центре Минска может двигаться с нарушением графика во вторник утром, сообщили в государственном предприятии «Минсктранс».

Источник: Sputnik.by

Отмечается, что 11 февраля наблюдаются пробки на улицах Свердлова, Маяковского, Аранской, Могилевской, Московской, Толстого и Немига белорусской столицы.

Движение общественного транспорта осуществляется с нарушением графика до 20 минут.

говорится в сообщении

По данным Минсктранса, из-за технического обслуживания вероятны сбои в работе электронных информационных табло, а также сервиса «Виртуальное табло» сайта предприятия.

В компании принесли пассажирам извинения за возможные доставленные неудобства.

Напомним, в субботу, 8 февраля, в центре Минска начался капитальный ремонт путепровода с проспекта Независимости на улицу Московскую. Было закрыто движение всех видов транспорта по нему. Кроме того, ограничено движение на участке проспекта Независимости от улицы Свердлова до улицы Бобруйской в обоих направлениях, а также на участке улицы Бобруйской — от площади Мясникова до улицы Ленинградской тоже в обоих направлениях.

Объехать перекрытый участок можно по проспектам Машерова и Независимости, улицам Ульяновская, Свердлова, Маяковского, Аэродромной, проспектам Жукова и Дзержинского, улицам Кальварийской и Домашевской.