Минсктранс предупредил о задержках общественного транспорта

Напомним, в субботу, 8 февраля, в центре Минска начался капитальный ремонт путепровода с проспекта Независимости на улицу Московскую. Было закрыто движение всех видов транспорта по нему. Кроме того, ограничено движение на участке проспекта Независимости от улицы Свердлова до улицы Бобруйской в обоих направлениях, а также на участке улицы Бобруйской — от площади Мясникова до улицы Ленинградской тоже в обоих направлениях.