В Нижнем Тагиле простятся с ликвидатором аварии на ЧАЭС и почетным ветераном

Александр Шибаев родился в Нижнем Тагиле в октябре 1949 года. В юности увлекался игрой на гитаре. В 1986 году он участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Вернувшись в Нижний Тагил, мужчина продолжил заниматься музыкой — он писал песни, обучал игре на музыкальном инструменте, создал детский ансамбль «Бродячие артисты», а также занимался общественной деятельностью, поддерживая пенсионеров, ветеранов и подопечных детских домов. В октябре 2023 года Александр Шибаев, будучи участником Совета ветеранов микрорайона Старатель, сам удостоился звания почетного ветерана Нижнего Тагила.