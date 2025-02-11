В Нижнем Тагиле простятся с ликвидатором аварии на ЧАЭС и почетным ветераном

В Нижнем Тагиле 10 февраля ушел из жизни почетный ветеран города, участник ликвидации аварии на ЧАЭС Александр Шибаев. Он скончался в возрасте 75 лет, сообщает Tagil.City.ru. Прощание с тагильчанином, известным и своей творческой деятельностью, состоится утром 12 февраля в зале похоронного дома «Реквием».
Александр Шибаев родился в Нижнем Тагиле в октябре 1949 года. В юности увлекался игрой на гитаре. В 1986 году он участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Вернувшись в Нижний Тагил, мужчина продолжил заниматься музыкой — он писал песни, обучал игре на музыкальном инструменте, создал детский ансамбль «Бродячие артисты», а также занимался общественной деятельностью, поддерживая пенсионеров, ветеранов и подопечных детских домов. В октябре 2023 года Александр Шибаев, будучи участником Совета ветеранов микрорайона Старатель, сам удостоился звания почетного ветерана Нижнего Тагила.
В мае 2024 года тагильчанин присоединился к группе активистов и отправился с ними в Донбасс. В Донецкой Народной Республике Александр Шибаев выступал с концертами в госпиталях перед ранеными бойцами, в домах инвалидов и ветеранов, и даже в полевых условиях.